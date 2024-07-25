عاجل/ إعفاء 14 عمدة بهذه الولاية..

أعلنت ولاية صفاقس في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك مساء اليوم الخميس 25 جويلية 2024 عن اعفاء 14 عمدة، ولم توضّح أسباب هذا القرار.

وفي ما يلي قائمة العمد المعفيّين:

عمدة 15 نوفمبر معتمدية صفاقس المدينة

عمدة مركز السبعي معتمدية ساقية الدائر

عمدة ذراع بن زياد معتمدية العامرة

عمدة الصخيرة معتمدية الصخيرة

عمدة نوال معتمدية الصخيرة

عمدة بوعصيدة معتمدية ساقية الزيت

عمدة الانس معتمدية ساقية الزيت

عمدة الحشيشينة الشمالية معتمدية الغريبة

عمدة الشعال معتمدية الغريبة

عمدة بوثدي معتمدية منزل شاكر

عمدة سيدي غريب معتمدية المحرس

عمدة الرملة معتمدية قرقنة

عمدة العين من معتمدية صفاقس الجنوبية

عمدة العوابد معتمدية صفاقس الجنوبية