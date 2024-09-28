مدير الحملة الانتخابية للزمّال: “الصراع مع رأس السلطة لن ينتهي عبر الصناديق فقط”



عقد اعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال، اليوم السبت، ندوة صحفية.

وقال مدير الحملة الانتخابية للزمال، رمزي الجبابلي، “إن الصراع بين زمال ومن هو على رأس السلطة كبر ولن يفض يوم 6 أكتوبر عن طريق الصناديق فقط”، وفق تعبيره.

وأضاف الجبابلي، حسبما نقلته اذاعة الديوان، أن عائلة العياشي زمال تعيش حالة من التضييقات كذلك المؤسسات الاقتصادية الداعمة للزمال بجهة الشمال الغربي تعاني بدورها من حصار وصفه بالرهيب وفق قوله.

واعتبر الجبابلي أن السلطة تعيش حالة من الارتباك خاصة بعد المصادقة أمس على تنقيح قانون الإنتخابات واصفا ما حصل أمس بالبرلمان “بالفضيحة القانونية والسياسية التي لم تشهدها البلاد من قبل”.