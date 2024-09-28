عاجل/ محمد علي الحسيني يفجرها ويكشف: ” إيران قدمت رأس نصر الله وباعت حزب الله وسيأتي الدور على هؤولاء”..فيديو

أكد أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني في حوار مع قناة العربية مساء اليوم السبت أن إيران قدمت رأس نصر الله مقابل السماح بإعلان نفسها دولة نووية وفق تعبيره.

وقال الحسيني “الدولة العميقة في ‎إيران تخلت عن قادة ‎حماس و ‎حزب الله و ‎الحشد الشعبي.. وقريبا ستتخذ الموقف نفسه مع الحوثيين..”

وشدد الحسيني على ان نظام ‎طهران يتلون وفق مصالحه وتعاون مباشرة مع ‎أميركا و ‎إسرائيل خلال الحرب ضد ‎العراق وفق تعبيره.

وقال الحسيني “أقسم أن أي شخص سيخلف نصر الله سيتم قتله.. وإيران سربت معلومات الجميع وقادة الحزب في حالة كشف أمني متابعا ” إيران باعت ‎حزب الله في ‎لبنان.. والمجتمع الشيعي لم يعد يثق فيها..”

وكان محمد علي الحسيني قد تنبأ في لقاء مع قناة العربية قبل 24 ساعة من اغتيال حسن نصر الله بتصفيته قائلا” اكتب وصيتك.. من اشتراك باعك اليوم”..