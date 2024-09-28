بوعسكر: رهانات الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر ستكون اكبر بكثير من رهانات الاستحقاقات الانتخابية الفارطة..

اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ان رهانات الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024 والتي ستجرى في ظل دستور جديد وقانون انتخابي جديد ستكون أكبر بكثير من الاستحقاقات الانتخابية الفارطة وستكون كذلك محط نظر الجميع وطنيا وإقليميا ودوليا .

واكد بوعسكر في تصريح لوكالة (وات) على هامش افتتاحه مساء اليوم السبت بسوسة الدورة التكوينية لفائدة رؤساء الهيئات الفرعية والمكونين الجهويين حول إدارة الاقتراع وتجميع نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 ان خصوصية الانتخابات الرئاسية المقبلة تبقى بالأساس قانونية وتشريعية ولن تختلف القواعد اللوجستية وطريقة الفرز وتعمير محاضر الاقتراع والاعلان عن النتائج عن الانتخابات السابقة

ودعا فاروق بوعسكر رؤساء الهيئات الفرعية الى توخي اليقظة والتحلي بأعلى درجات الحياد وضبط النفس في ظل موجة التشكيك التي طالت الهيئة والحرص على تطبيق القانون بخصوص ما قد يطرح من تشكيك واستفزاز.

وأفاد ان الهيئة جهزت ما يقارب 5 الاف مركز اقتراع و10 الاف مكتب اقتراع مؤكدا ان هذا العدد الكبير من المراكز والمكاتب يتطلب موارد بشرية مكونة ومؤهلة للاشراف على العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها

واضاف ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة يوم الاقتراع ب”الرفع الالي” للمعطيات الخاصة بنسب الاقبال كل ساعة عبر “تطبيقة خاصة” مؤكدا ان هذا الاجراء يستدعي استفادة رؤساء الهيئات الفرعية والمكونين الجهويين من دورة تكوينية بخصوص استخدام هذه التطبيقة وحسن استغلالها.

وذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باشرت اليوم السبت عملية توزيع المواد الانتخابية من تونس العاصمة باتجاه المخازن الجهوية التابعة للهيئة بكل ولايات الجمهورية وذلك في انتظار توزيعها على مراكز الاقتراع بداية من يوم السبت 5 أكتوبر