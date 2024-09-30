حادث غرق قارب الحرقة بجربة: حصيلة الضحايا..وهذه اخر المستجدات..#خبر_عاجل

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2024/09/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

ارتفعت حصيلة حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية، التي جدت فجر اليوم الاثنين بسواحل جزيرة جربة، إلى 15 ضحية، وذلك بعد انتشال 3 جثث مساء اليوم، بعد أن تم انتشال 12 جثة منذ الصباح، وفق مصدر أمني.

وأشار المصدر إلى أن الجثث، التي من بينها أطفال ونساء، تم انتشالها إثر عمليات تمشيط وبحث انطلقت من مكان غرق المركب، ثم توسعت منطقة البحث بتسخير كافة الإمكانيات، وبمشاركة الحرس البحري إقليم الجنوب، والمنطقة البحرية بجربة وجرجيس، إلى جانب الحماية المدنية والجيش الوطني.

وأضاف نفس المصدر أن 4 فرق غطس شاركت في عملية البحث، بالإضافة إلى خافرات ومروحية تابعة للإدارة العامة للحرس البحري. وأوضح أن عمليات البحث ستتوقف ليلاً لتُستأنف صباح الغد.

وحسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، فتحي البكوش، فقد تم التعرف على شخصين من منظمي عملية الهجرة غير النظامية وهما في حالة فرار، ويجري التثبت من هوية شخص ثالث على علاقة بالحادثة.

وكان المصدر القضائي قد أشار إلى أنه تم فتح بحث عدلي بخصوص محاولة مغادرة البلاد التونسية خلسة.

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