عاجل/ الصين تعلن عن موقفها من العدوان على لبنان

أكّدت الصين، الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، أنّها ترفض “التعديات على سيادة لبنان” بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه باشر عملية برية “محدودة” ضدّ حزب الله في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ “الصين تشعر بقلق شديد إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل، وقلقة جدا حيال التصعيد الإضافي للتوترات الإقليمية الناجم عن الأعمال العسكرية ذات الصلة”.

وأضافت أنّ بكين “تعارض التعديات على سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وترفض أيّ أعمال تفاقم النزاعات وتؤدي إلى مزيد من التصعيد في الوضع الإقليمي”.

وحضّت بكين إسرائيل على “القيام بخطوات ملموسة لخفض التصعيد”.

المصدر: أ ف ب