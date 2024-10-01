عاجل/ مسؤول أمريكي كبير: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل

رحلة مدرسية تتحوّل الى مأساة!

من بينهم مصريون: انقاذ 36 مهاجرا علق مركبهم في عرض البحر

عاجل/ الصين تعلن عن موقفها من العدوان على لبنان

عاجل/ الصين تعلن عن موقفها من العدوان على لبنان

2024/10/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أكّدت الصين، الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، أنّها ترفض “التعديات على سيادة لبنان” بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه باشر عملية برية “محدودة” ضدّ حزب الله في جنوب البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ “الصين تشعر بقلق شديد إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل، وقلقة جدا حيال التصعيد الإضافي للتوترات الإقليمية الناجم عن الأعمال العسكرية ذات الصلة”.
وأضافت أنّ بكين “تعارض التعديات على سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وترفض أيّ أعمال تفاقم النزاعات وتؤدي إلى مزيد من التصعيد في الوضع الإقليمي”.
وحضّت بكين إسرائيل على “القيام بخطوات ملموسة لخفض التصعيد”.

المصدر: أ ف ب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn