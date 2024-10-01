من بينهم مصريون: انقاذ 36 مهاجرا علق مركبهم في عرض البحر

تم صباح اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر، إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة انطلقت من سواحل بنزرت ونجدة وإنقاذ 36 شخص (20 تونسي و 16 مصري)، بعد أن علق مركبهم في عرض البحر على مستوى ولاية نابل، وفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة إي أف أم.

وأضاف ذات المصدر أن المنطقة البحرية ببنزرت تلقت الاعلام بشأن هؤلاء عن طريق الجيش الوطني الذي تدخل لنجدتهم بعد اعلامه من طرف أحد مراكب الصيد البحري بالجهة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم استلام المجتازين بالمنطقة البحرية ببنزرت وعددهم 36 شخصا كلهم من جنس الذكور (كهول وشباب) من بينهم 16 نفرا يحملون الجنسية المصرية و 20 من التونسيين وقد تم توجيههم إلى فرقة الإرشاد للحرس البحري لمزيد التحري معهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.