عاجل/ مسؤول أمريكي كبير: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل

رحلة مدرسية تتحوّل الى مأساة!

من بينهم مصريون: انقاذ 36 مهاجرا علق مركبهم في عرض البحر

عاجل/ الصين تعلن عن موقفها من العدوان على لبنان

عاجل/ مسؤول أمريكي كبير: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل

2024/10/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله، اليوم الثلاثاء، إن هناك مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل قريبا.
وأضاف المسؤول أن “أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على طهران”.
ولفت إلى أن واشنطن تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم.
كما كشف مراسل موقع “أكسيوس” أن “واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تحضر لهجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل”.
وعلق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير بالقول: “لم نرصد بعد أي تهديد جوي من إيران”، مضيفا “القيادة المركزية الأميركية متأهبة لأي تهديد إيراني وأنظمة الدفاع الجوي لدينا جاهزة تماما”.
وأكد: “أي هجوم إيراني على إسرائيل ستكون له عواقب”.

سكاي نيوز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn