عاجل/ من بينهم امرأة: هذه حصيلة الإيقافات في حادث غرق مركب حرقة بجربة..

افاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش، أنه تم القبض على 4 اشخاص مشتبه في تورطهم في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية التي جدت فجر يوم امس بسواحل جزيرة جربة وادت الى هلاك 16 شخصا من بينهم اطفال ونساء.

واوضح البكوش في تصريح لصحفية “وات” ان 3 من هؤلاء الاشخاص الذين القت القبض عليهم الوحدات الامنية باحدى الولايات المجاورة هم من صدر في شانهم منشور تفتيش يوم امس والرابع هي زوجة احدهم تبين علاقتها بالعملية مضيفا ان البحث متواصل للقبض على بقية المتورطين.

واضاف ان عدد المحتفظ بهم في علاقة بحادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل الجزيرة ارتفع الى 8 اشخاص سيتم بحثهم لدى قاضي التحقيق للكشف عن كل تفاصيل الحادثة وحيثياتها.

ويذكر ان النيابة العمومية بمدنين فتحت يوم امس بحثا عدليا بخصوص عملية محاولة مغادرة البلاد التونسية خلسة على اثر تلقيها اعلاما بغرق مركب ابحر خلسة انطلاقا من شاطئ الحشاني بجربة حومة السوق . وللتذكير ان حادثة غرق المركب ادى الى انتشال 16 جثة ونجاة 31 شخصا من ولايات مختلفة.