عاجل: بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 أشخاص بينهم إطار قضائي سابق..

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق ستّة أشخاص من بينهم مستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سامي سابق وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سابق وأربعة أشخاص آخرين من بينهم امرأة وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي.