صفاقس: تفاصيل إيقاف نفر بتهمة الإتجار بالأشخاص..

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس من إيقاف نفر يشتبه في تورطه في قضايا الإتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية. وقد تبين أن المشتبه به قام بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين مقابل مبالغ مالية في اتجاه ولاية صفاقس، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.

وقد تم بناءً على تعليمات النيابة العمومية، الاحتفاظ بالمشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

هذا وتدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي تحركات مشبوهة تتعلق بعمليات الهجرة غير النظامية أو الإتجار بالأشخاص.

حماية حدودنا والحفاظ على سلامة الجميع مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.