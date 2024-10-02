عاجل/ قطب مكافحة الإرهاب يأذن بمباشرة أبحاث ضد هذا الناشط وإدراجه بالتفتيش..

أكّدت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد ثامر بديدة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث ضمن أجل تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث.

وأشارت قداس إلى أنّه تمّ ادراج المعني بالتفتيش مع تواصل الأبحاث.

ويأتي ذلك تبعاً لما تمت معاينته من تولي ثامر بديدة تنزيل مقطع فيديو و تدوينة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم قام خلالها بالتهجم على مؤسسات الدولة و رموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها و رئيسها والتحريض على غلق الطرقات والقيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج والتحريض على العصيان المدني وتهديد المواطنين بالسجن والمحاكمات الشعبية وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان وادخال البلبلة بين صفوف المواطنين، بحسب ما جاء في تصريح قداس لوات.