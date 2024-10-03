تعليق التكوين بمؤسسات التكوين المهني يوم 5 أكتوبر

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الخميس، عن تعليق التكوين بمؤسسات التكوين المهني الراجعة إليها بالنظر بصفة استثنائية كامل يوم السبت 5 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الإعداد للاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد القادم 6 أكتوبر.

وأفادت وزارة التشغيل في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يتنزل في إطار تمكين المتكوّنين من ممارسة حقهم الانتخابي وتوفير الظروف المناسبة لعملية الإقتراع.

وأضافت وزارة التشغيل أن الدروس تُستأنف بصفة عادية يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري.

وكانت كل من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنتا عن تعليق الدروس بصفة استثنائية بالمؤسسات التربوية والجامعية يوم السبت القادم على أن تُستأنف بصفة

عادية يوم الاثنين.