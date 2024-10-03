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عاجل/ بسبب مياه ماجل: إصابة طفل بجرثومة “الشيغيلا” في هذه الجهة

2024/10/03 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


أصيب طفل في الثالثة من عمره، يقيم في أحد أرياف الرقاب، من ولاية سيدي بوزيد، بجرثومة “الشيغيلا”.
وأكد الدكتور يوسف حمدوني، رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، أن فريقًا من الإدارة انتقل اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 إلى معتمدية الرقاب.
ويتلقى الطفل حاليا الرعاية الصحية في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حيث حالته مستقرة، فيما لم تثبت التحاليل وجود حالات اشتباه أخرى.
وأشار الدكتور حمدوني، في تصريح لموزاييك، إلى أن المصاب استخدم مياه ماجل، وتم أخذ عينات من هذه المياه لإجراء تحاليل مخبرية.
وأوضح أن عدوى “الشيغيلا” هي عدوى معوية، وتظهر أعراضها في شكل إسهال وارتفاع في درجة الحرارة.
وأوصى الدكتور حمدوني بضرورة الوقاية من جرثومة “الشيغيلا” من خلال غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ولا سيما قبل إعداد الاكل وقبل وبعد الأكل وإستعمال الماء الصالح للشراب من مصادر مياه مراقبة.

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