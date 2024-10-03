عاجل/ إضراب عام محلي في جرجيس.. وهذا موعده وأسبابه

قرّر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس (ولاية مدنين)، خلال اجتماع هيئته الادارية، اليوم الخميس، تنفيذ إضراب عام محلي بمعتمدية جرجيس يوم 16 أكتوبر وذلك على خلفية عدم التوصّل الى حلّ يقضي بإرجاع 4 أعوان من النقابة الاساسية لإحدى شركات تصبير وتعليب التن بجرجيس إلى عملهم، وذلك بعد طردهم على خلفية إضراب نُفّذ أيام 30 سبتمبر و1 و2 و3 أكتوبر الجاري.

وقال كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، الهادي الحميدي، أن إضراب يوم 16 اكتوبر سيمثّل خطوة اولى للتحرك الاحتجاجي، حيث سيعقبه إضراب قطاعي للفرع الجامعي للسياحة والمعاش، ثم تصعيد إضراب عمال هذه الشركة من 4 أيام في الاضراب الاول الى أكثر وفق ما سيحدّده الاجتماع العام.

وأضاف أنه في صورة عدم الوصول الى حلول، وتعنّت صاحب الشركة في عدم إرجاع العمال الاربعة المطرودين فان الهيئة الادارية ستتخذ في الايام المقبلة الخطوة النضالية التصعيدية المناسبة، مؤكدا التمسك بالحق والنضال لاجله بكل الطرق والاشكال القانونية المتاحة.

وأكّد على حق العمال المطرودين في العودة الى عملهم، وعلى ضرورة إرجاع كل من تم التعسّف عليه، ورفض أي شكل من أشكال الانتدابات الجديدة لتعويض العمال الحاليين والتصدي لذلك بكل الأشكال، الا في حال كان الانتداب لدعم العنصر البشري للشركة.

وذكر أن مساعٍ جهوية ووطنية تتواصل في الاتجاه لدعوة صاحب الشركة والبحث عن حلول تعيد للعمال حقوقهم وتحترم العلاقة الشغلية والقانون.

ونفّذ عدد من عمال الشركة وقفة أمام الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس للمطالبة بعودة زملائهم المطرودين وتحسين ظروف العمل والترقيات وتفعيل محاضر جلسات سابقة.

يذكر أن هذه الشركة المخصّصة لتصبير وتعليب التن تشغل أكثر من 350 عاملا.