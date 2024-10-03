بايدن: لا رد إسرائيلي على إيران اليوم

عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن اقتناعه بأن “لا شيء سيحصل”، الخميس، بشأن رد إسرائيلي على إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.

وقال للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى جنوب الولايات المتحدة “لن يحصل شيء اليوم (الخميس)”.

كما تحدّث بايدن عن “نقاشات” جارية بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفط إيرانية. ورداً على سؤال “هل توافق على توجيه إسرائيل ضربات على منشآت نفطية إيرانية؟” أجاب الرئيس الأميركي: “نجري نقاشات بهذا الشأن. أعتقد أنه سيكون…” دون أن ينهي جملته، وذلك خلال تصريحات مقتضبة للصحافيين في البيت الأبيض.

العربية.نت