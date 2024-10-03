فيديو: حجز أكثر من 18 ألف قرص مخدّر والاحتفاظ بـ5 اشخاص أحدهم أجنبي

افادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ اليوم الخميس، ان وحدات المرور بالطريق السيّارة أ1، تمكنت من حجز 12 ألف كبسولة دواء مخدّر “Prégabaline” أثناء محاولة ذي شبهة نقلها على متن سيارة أجرة “لواج” باتجاه تونس العاصمة، ليقع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

وفي ذات السياق، أمكن للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس حجز 6200 قرص وكبسولة دواء من صنف المؤثرات العقليّة جدول “أ”، وسندات ومبالغ ماليّة بقيمة 71 ألف دينار، والاحتفاظ بــ 04 ذوي شبهة أحدهم أجنبي، لأجل مخالفة أحكام القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.

