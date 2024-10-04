الاحتياطي من العملة الصعبة يتراجع إلى ما يعادل 114 يوم توريد

تراجع صافي احتياطي تونس من العملة الصعبة ليناهز 25،3 مليار دينار (ما يعادل 114 يوما من الواردات)، إلى حدود أمس، الخميس يوم 3 أكتوبر 2024، مقابل 26،5 مليار دينار (118 يوما من الواردات) قبل ذلك بسنة، وفق البيانات النقدية والمالية الصادرة، الجمعة، عن البنك المركزي التونسي.

وارتفعت العائدات السياحية، وفق المصدر ذاته، بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 5،6 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2024.

وتطورت عائدات العمل بدورها بنسبة 2،6 بالمائة لتقترب قيمتها من 6 مليار دينار.

وزادت، بدورها، خدمة الدين الخارجي، بشكل هام، بنسبة 40،8 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،7 مليار دينار موفى سبتمبر 2023، الى 10،9 مليار دينار حاليا.

وسجل البنك المركزي التونسي ارتفاع اجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 39،5 بالمائة لتبلغ 2،1 مليار دينار إلى حدد 3 اكتوبر 2024، مقابل 1،5 مليار دينار في 2023.