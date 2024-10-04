عاجل/ حادثة غرق مركب حرقة بجربة..هذه آخر المستجدات..

انطلقت، اليوم الجمعة، عملية تسيلم جثامين المتوفين في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جزيرة جربة (شاطئ الحشاني بحومة السوق)، وذلك بعد استكمال كل الاجراءات المتعلقة بالطب الشرعي وتحليل الحمض النووي والاذون بالدفن وغيرها من الاجراءات، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، فتحي البكوش.

و أضاف أن عملية التسليم تتعلق ب16 جثة من غرقى المركب، توزعوا بين مستشفيات مدنين وجرجيس وبن قردان وتطاوين.

وأشار إلى أن الجثة التى انتشلت مؤخرا من سواحل راس الرمل بجربة، بصدد انتظار استكمال نتائج التحليل، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد التعرف عليها.

من جهة أخرى، تسلمت احدى العائلات التي فقدت ابنها وزوجته وطفلهم، ابنهم القاصر الذي نجا من هذه الحادثة، كما تسلم اب ابنه في البالغ من العمر 10 سنوات بعد ان نجا من الحادثة وتوفيت ابنته (12 سنة) التى كانت من بين غرقى المركب.

واستؤنفت صباح اليوم السبت، عملية البحث والتمشيط لليوم الخامس على التوالي، بحثا عن مفقودين محتملين، وذلك بنسق اقل وعلى الخط الرملي وبالاعتماد على المنظار، بسبب سوء الاحوال الجوية واضطراب البحر الكبير الذي قد يطرح امكانية ان يلفظ البحر جثث اخرى، وفق مصدر امني.

يذكر ان عددا من العائلات تواجدت منذ الحادثة امام منطقة الحرس البحري بجربة، مطالبة بتسليمهم جثث ابنائهم خاصة وانهم قدموا من ولايات بعيدة من القيروان والحمامات.