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تفاصيل القبض على شخصين من أجل ترويج المخدرات بمحيط معهد ثانوي..

2024/10/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بتونس 01 بالإحتفاظ بشخصين من أجل “مسك واستهلاك وترويج أقراص مخدرة بمحيط مؤسسة تربوية والتوسط في ترويج المخدرات” وحجز كمية من الأقراص المخدرة.
وجاء ذلك بعد أن تم القبض عليهما من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير إثر جملة من التحريات، حيث يستغل أحدهما بمعية مشاركه مهنة الحراسة العشوائية بأحد أنهج العاصمة في إخفاء المخدرات بإحدى السيارات الرابضة بالمكان، أين عُثر بحوزته على 08 أقراص مخدّرة ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
وبالتحوّل إلى محل سكن المعني بعد التنسيق مع النيابة العمومية عثر على 43 قرصا مخدرا ومبلغ مالي قدره 300 دينار، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

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