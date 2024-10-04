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عاجل/ غارات أميركية بريطانية في عدة مدن يمنية

2024/10/04 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

هزت انفجارات عنيفة، مساء الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء، جراء غارات جوية لمقاتلات أميركية بريطانية، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت محافظتي الحديدة الساحلية وذمار جنوب صنعاء.
وأفاد سكان محليون بسماع دوي أربعة انفجارات عنيفة ومتتالية سمعت في أرجاء صنعاء جراء غارات جوية.
وأكدت وسائل إعلام حوثية وقوع قصف أميركي بريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الصيانة (معسكر) بمديرية الثورة، شمال صنعاء.
وأفادت بأن 7 غارات استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الكثيب (معسكر للقوات البحرية الحوثية) في المحافظة الساحلية غربي اليمن، والتي سبق أن استهدفتها غارات إسرائيلية في جويلية الماضي وفي سبتمبر الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فإن غارة أخرى استهدفت مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

العربية.نت

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