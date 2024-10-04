عمادة المحامين توضّح موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية

أكد عميد المحامين حاتم المزيو في بيان الجمعة 4 أكتوبر 2024، أن البلاغات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونسبت للهيئة وتهم موقف عمادة المحامين بخصوص الانتخابات الرئاسية ودعم المترشحين هي مدلسة.

وأكد المزيو في البيان، أن الهيئة الوطنية للمحامين، هيئة مهنية مستقلة دأبت تاريخيا على التزام الحياد في المناسبات الانتخابية والوقوف دائما مع المصلحة العليا للبلاد والدفاع على إرادة الشعب وسيادة القانون.

وندد عميد المحامين بمثل هاته الممارسات التي قال إنها مخلّة بمبدأ النزاهة والهادفة إلى الزجّ بالمحاماة التونسية في الصراعات السياسية والاضرار بصورة المحاماة والمس من مصداقيتها وتدليس اختامها وامضاءاتها.

ودعا الشعب التونسي إلى ممارسة حقوقه في التصويت والاختيار الحر طبق القانون مؤكدا ان بلاغات الهيئة الوطنية للمحامين ممثلة في شخص عميدها لا تعتمد إلا بنشرها في موقعها الرسمي مؤكدا أنه سيتولى تقديم شكايتين في الغرض لدى النيابة العمومية في التدليس وافتعال وثائق وفق نص البيان.