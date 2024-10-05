هام/ رئاسيّة 2024: 3 مراكز اقتراع جديدة ستفتح أبوابها غدا لفائدة العاملين في هذه المناطق..

أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات، عبد المجيد بن عثمان، بأن 3 مراكز اقتراع في البرمة ووادي زار وحقل نوارة البترولي ستفتح أبوابها لأول مرة غدا الأحد، وذلك لفائدة 277 ناخبا وناخبة من العاملين بالمواقع البترولية في عمق الصحراء.

وأشار، في تصريح لصحفي “وات”، إلى أنّ الهيئة الفرعية أنهت عملية توزيع صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية على كلّ مكاتب الاقتراع بالولاية، علما أنّها شرعت في هذه العملية منذ ساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وذلك بتأمين من القوات العسكرية والأمنية.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية المقررة غدا ستجري داخل إجمالي 141 مركزا بولاية تطاوين والتي تضم 188 مكتب اقتراع ستفتح أبوابها امام 131045 ناخبا وناخبة بداية من الثامنة صباحا والى غاية السادسة مساء.

يذكر أن أبعد مركز انتخاب كان يقع في قرية برج الخضراء على النقطة الحدودية الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا الا ان نزوح متساكني هذه القرية حال دون تواصل فتح مكتب اقتراع بها.