صـادم في هذه الولاية/ أم تبيـع رضيعها بالتعاون مع شقيقها!!

في جريمة صادمة شهدتها ولاية القصرين، اقدمت أم على التفريط في رضيعها البالغ بضعة اشهر مقابل مبلغ مالي يفوق 3 الاف دينار، حسبما نقلته اذاعة موزاييك.

وقد تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين من تفكيك الوفاق المتورط في الجريمة، حيث تمكنت من القبض على المشتبه بها التي كان بحوزتها الرضيع، لتأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بها رفقة والدة الرضيع وخاله وامرأة أخرى لعبت دور الوسيطة في جريمة اتجار بالبشر.

ونجحت الوحدات المذكورة، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2023، في استرجاع الرضيع كما تم إيواؤه بمؤسسة عمومية لرعاية الأطفال بعد تلقيه للعناية الطبية اللازمة، حسب ذات المصدر.