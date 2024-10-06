تعود لآلاف السنين.. غارة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك الأثرية في لبنان

وقعت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، على مقربة من قلعة بعلبك الأثرية في شرق لبنان، حسب ما أفاد مسؤول محلي، موضحاً أنها لم تطل حرم الموقع الذي يعود لآلاف السنين.

وقال محافظ بعلبك بشير خضر رداً على سؤال لوكالة “فرانس برس” حول قصف إسرائيلي قريب من القلعة الأثرية إن “الغارة وقعت على بعد حوالي 500 إلى 700 متر من القلعة، ولم تكن في القلعة أو في حرم القلعة”.

لكنه حذر من أن لغارات مماثلة قريبة “أثراً سلبياً” على الموقع الأثري “سواء من الدخان الأسود الذي يؤثر على الحجارة، أو من قوة الانفجار” الذي قد تؤثر ارتجاجاته على الموقع حتى لو لم يتم استهدافه مباشرة.

يشار إلى أن هذه المدينة “الفينيقية عرفت بمدينة الشمس في العهد الهلنستي”، وفق موقع منظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونسكو).

كما تعتبر بعلبك “بمبانيها الضخمة من أهم آثار الهندسة الرومانية الإمبراطورية وهي في أوج ذروتها”.

وقلعة بعلبك الأثرية التي تعود خصوصاً إلى الحقبة الرومانية، مدرجة على قائمة اليونسكو منذ عام 1984.