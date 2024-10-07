عاجل/ إسرائيل: حزب الله أطلق علينا 135 صاروخا اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، أن حزب الله أطلق نحو 135 صاروخا من جنوب لبنان.

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت بشكل متكرر في شمال إسرائيل.

من جهته أعلن حزب الله في بيان إطلاق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى ومدينة حيفا.

كما أكد استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في الجولان السوري.

تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته البرية على الحدود مع لبنان، وتوسيع عملياته في عدد من النقاط الحدودية.

وأكد مقتل جندي ثانٍ في اشتباكات اليوم على الحدود اللبنانية بعدما أعلن في وقت سابق، مقتل جندي في اشتباك على الحدود أيضا وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

العربية.نت