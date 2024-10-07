عاجل/ إسرائيل تحذّر أهالي جنوب لبنان: سنهاجم من البحر

أصدر المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا عاجلا اليوم الاثنين، للأفراد، لتفادي ارتياد شاطئ البحر أو ركوب قوارب على ساحل لبنان من نهر الأولي جنوبا حتى إشعار آخر.

وقال أفخاي أدرعي عبر حسابه في X، إن الجيش سيبدأ عملية عسكرية من جديدة ضد حزب الله وهذه المرة من البحر.

كذلك حذّر اللبنانيين من التواجد في تلك المناطق، حيث يصب نهر الأولي في مدينة صيدا على مسافة نحو 60 كلم إلى الشمال من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، انطلاق ما أسمته عملية برية في الجنوب اللبناني.

العربية.نت