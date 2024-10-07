عاجل/ إندلاع عدّة حرائق في هذه الولاية

شهدت ولاية باجة، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، اندلاع حريق بجبل عين بلوين بباجة الشمالية مع حوالي منتصف النهار، تمّ إخماده بعد أن أتت النيران على ربع هكتار من الأشجار.

وبعد الظهر اندلع حرق ثان بمنطقة سيدي السهيلي من معتمدية باجة الجنوبية أتت فيه النيران على كومي تبن وقدرت الخسائر بحوالي 1100 “بآلة تبن”.

كما أكّد العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة لموزاييك، اندلاع حريق بغاية ديس وقندول وأشجار زيتون مثمرة بمنطقة العياضي على مستوى عين مليتي من معتمدية تبرسق، وقد تحول فريق إطفاء على عين المكان.