عاجل/ المنصري: لا وجود لدور ثان من الانتخابات الرئاسية إلا في هذه الحالة..

اكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن النتائج التقريبية التي أعلنت عنها مؤسسة لسبر الآراء بخصوص التصويت في الانتخابات الرئاسية، قريبة جدا من النتائج الرسمية الأولية التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات مساء اليوم الاثنين.

وأضاف المنصري، في تصريح لاذاعة الديوان، أن الهيئة قامت من جانبها بمتابعة توجهات الناخبين في كامل مراكز الاقتراع لأول مرة و توصلت تقريبا بنفس النتائج التي أعلنت عنها مؤسسة خاصة لسبر الآراء.

وأشار المصدر ذاته الى أن ذلك يعني أنه لا وجود لدور ثان اذا لم تقع طعون، وفق تصريحه.

وأوضح الناطق باسم هيئة الانتخابات أن مجلس الهيئة يمكن له الإعلان عن النتائج النهائية في غضون 3 أيام اذا لم يقع الطعن في النتائج الأولية، لافتا الى أن الهيئة ستنتظر شهرا للإعلان عن النتائج النهائية في صورة الطعن أمام القضاء في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.