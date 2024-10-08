خانـها زوجها فبلّغت عنه.. ليقع الكشف عن عصابة لترويج المخدرات بهذه الولاية!!

تمكنت الوحدات الأمنية بالمكنين التابعة لولاية المنستير، من الكشف عن عصابة لترويج المخدرات بأحد المنازل بالجهة، وذلك على إثر شكاية تقدّمت بها زوجة أحد أفراد العصابة، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

وأوضح بن جحا، في تصريح لاذاعة الجوهرة، اليوم الثلاثاء، أنّ “الزوجة تعقّبت صديقة زوجها وأعلمت الوحدات الأمنية بتواجد زوجها رفقة فتاة من مواليد 2001 داخل أحد المنازل”، مشيرًا إلى أنّ “الوحدات الأمنية تحوّلت على عين المكان أين تمكّنوا من القبض على الفتاة المذكورة من أجل ترويج المخدّرات والزنا”.

وأضاف بن جحا أنّه “تمّ إدراج البقية وهم 3 أشخاص بالتفتيش بما فيهم الزوج (الطرف الرئيسي)، كما تم حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي وحوالي 80 غ من الكوكايين، إلى جانب سلاح أبيض، جواز سفر، رخصة سياقة ومبلغ مالي”.