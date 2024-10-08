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نوفل سعيّد يرد على الاتهامات بتدخّل العائلة في قرارات رئيس الدولة

2024/10/08 أهم الأخبار, تونس, سياسة


رد نوفل سعيد، مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيد، على ما يتم الترويج له حول تدخل العائلة في قرارات رئيس الجمهورية.
ونفى نوفل سعيّد ذلك، مؤكدا أنهم يدعمونه فقط لأنهم يُؤمنون بما يقوم به ولكن لا يتدخلون في قراراته.
واعتبر نوفل سعيّد في تصريح للإذاعة الوطنية، الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، أن ما يروج له هو كلام واهي، مؤكدا ان العائلة لم تتدخل لتوظيف السلطة والحصول خاصة على مغانم، قائلا “نحن ابعد ما يكون على هذه المسألة، ونحن ناس عاديين نحبوا البلاد هاذي”
وتابع في السياق ذاته، “قبل أن أكون شقيق رئيس الجمهورية فانا مقتنع فكريا بما يقوم به واعتبره مشروع وطني جديد يجب الانخراط فيه وتحسينه والدفع في اتجاه تكريسه”.
وتساءل في سياق متصل، “علاش صفتي كشقيق رئيس الجمهورية تكون مدعاة لمنعي من الادلاء برأيي خصوصا وأنا مهتم بالشأن العام منذ عشرات السنين”.
وأكّد أنه لم يقترف أي خطأ في حق أي شخص بصفته شقيقا للرئيس قائلا “محاولة التشويه لا اكترث بها، طالما الرئيس مستقل في قراراته وهو يسمع ولكن لا يتأثر بكلام أي طرف” على حد تعبيره.

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