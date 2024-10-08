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عاجل/ نتنياهو يعلن اغتيال مرشحين لخلافة نصر الله ويهدّد اللبنانيين بدمار مشابه لغزّة

2024/10/08 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن قواته اغتالت مرشحين محتملين لخلافة الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، دون أن يسميهم.
وأضاف في كلمة مصورة مسجلة “قوضنا قدرات حزب الله. وقضينا على آلاف الإرهابيين، ومن بينهم نصر الله نفسه وبديل نصر الله وبديل البديل” وفق تعبيره.
وهدد نتانياهو اللبنانيين من أنهم سيواجهون “دمارا ومعاناة” أشبه بما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة إذا لم “يحرّر” بلدهم من حزب الله.
وقال: “لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يقع في هاوية حرب طويلة الأمد ستؤدي إلى دمار ومعاناة أشبه بما نشهده في غزة”.
وتابع نتنياهو الذي اعتبر أن حزب الله أصبح أضعف من أي وقت مضى أن:”حزب الله حول لبنان إلى مستودع للأسلحة وقلعة للعمليات العسكرية”.
ولم ينفى حزب الله أو يؤكد رسميا بعد استشهاد الخليفة المتوقع لحسن نصر الله، هاشم صفي الدين.

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