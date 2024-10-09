الإطاحة بشقيقين يروجان المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية في هذه الولاية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 بالإحتفاظ بشقيقين من أجل “المسك بنية الإستهلاك والإستهلاك والتروريج لمادة مخدرة”.

وقد تم القبض عليهما بمحل سكنيهما بعد التنسيق مع النيابة العمومية من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بحي الزهور لتعمّد المعنيان ترويج الأقراص المخدّرة بمحيط المؤسسات التربوية، أين تم حجز 58 قرصا مخدّرا من نوع إريكا ومبلغ مالي قدره 122 د.

وبعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين وأن أحدهما محل 07 مناشير تفتيش من أجل “السرقة و الإعتداء بالعنف الشديد …”، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.