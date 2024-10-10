عاجل/ اسرائيل تستهدف قوات اليونيفيل في لبنان: إجتماع أوروبي مُرتقب

تعتزم باريس وروما عقد اجتماع للدول الأوروبية المساهمة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وفق ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية، بعد اتهام القوة الخميس الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها في جنوب لبنان.

وسيعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو الأسبوع المقبل في موعد لم يتمّ تحديده بعد، وتقرّر خلال اتصال هاتفي بين وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

وتساهم أربع دول أوروبية في اليونيفيل هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا.

واستدعى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو الخميس سفير الكيان الصهيوني في روما، وفق ما أبلغ مصدر حكومي وكالة فرانس برس، بعدما هذا الإستهداف.

وكانت القوة الأممية أفادت في بيان الخميس “أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار” اليوم “باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر” ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها. كما أشارت الى إطلاق نار إسرائيلي طال مراكز وتجهيزات لها الخميس والأربعاء.

المصدر: أ ف ب