وليّة تعتدي على قيمتين واحتجاجات بمؤسسات تربوية في هذه الولاية



نفذ القيّمون بمعهد الامتياز بمدينة توزر، بمساندة النقابة الجهوية للقيمين والقيمين العامين والاتحاد الجهوي للشغل، وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، على خلفية اعتداء وليّة على قيمتين من هذه المؤسسة التربوية.

كما نفذ القيمون في باقي المؤسسات التربوية بمعتمدية توزر (مدارس إعدادية ومعاهد)، وقفة مساندة لزملائهم عبّروا خلالها عن رفضهم للاعتداءات التي ما فتئت تطال مختلف مكونات المنظومة التربوية.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر محمد علي الهادفي، بالمناسبة، إن « الاتحاد يرفض الاعتداءات على منتسبي المنظومة التربوية من مدرسين أو قيمين أو غيرهم »، موضحا أن « الاتحاد أصدر بيانا استنكاريا في هذا الإطار، دعا فيه الجهات المعنية إلى أخذ تدابير لحماية العاملين في المؤسسة التربوية وإيقاف ظاهرة العنف الخطيرة، وفق وصفه، و »التي لا تخلف إلا عنفا متواصلا ».