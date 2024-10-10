عاجل/ جدري القرود يصل الى هذه الدولة الافريقية

أعلنت وزارة الصحة في زامبيا اليوم الخميس تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة لكنها لم تكشف نوع السلالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أوت أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية خلال عامين، بعد انتقال سلالة جديدة من الفيروس من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول أفريقية مجاورة.

وأثارت السلالة الفرعية الثانوية (1بي) الجديدة حالة قلق على المستوى العالمي نظرا لأنها تنتشر على ما يبدو بسهولة أكبر من خلال المخالطة عن قرب.

وجرى اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في زامبيا لمواطن تنزاني عمره 32 عاما وصل إلى زامبيا في أوائل سبتمبر وتنقل في أنحاء الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا وظهرت عليه أعراض مثل آلام العضلات والإرهاق والتهاب الحلق في الثاني من أكتوبر.

ويسبب جدري القردة عادة أعراضا أشبه بأعراض الأنفلونزا ويصاحبه ظهور بثور. وعادة ما يكون غير خطير ولكنه قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

المصدر: رويترز