عاجل/ انقضاء آجال الطعن في نتائج الرئاسية.. بلاغ هـام من هيئة الانتخابات

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ مساء اليوم الاربعاء 10 اكتوبر 2024، انقضاء اجال الطعن في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، مؤكدة عدم تسجيل اي طعن فيها.

وافادت هيئة الانتخابات ان مجلس الهيئة سينعقد غدا الجمعة 11 اكتوبر 2024 للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، يلي ذلك نقطة اعلامية على الساعة السابعة والنصف مساءا تنقل مباشرة على القناة الوطنية الاولى.

يذكر ان هيئة الانتخابات كانت قد اعلنت، الاثنين الفارط، فوز رئيس الدولة قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية، بعد تحقيقه 90.96 بالمائة من نسبة التصويت.