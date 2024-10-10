بعد الاستقالة الجماعية: التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم الخميس 10 أكتوبر 2024، أنه تقرر بالإجماع قبول استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم، من طرف هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأضافت أنه تقرر تعيين مراد الدعمي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم التي أضحت تتألف وفق التركيبة الآتية:

مدير الإدارة الوطنية للتحكيم: مراد الدعمي

-لجنة تعيين الحكام والمراقبينꓽ محمد لعروسي المنصري – هشام قيراط -زبير نويرة

لجنة تعيين الحكام المساعدين ꓽ شكري سعدالله – زهير لعريبي

لجنة تعيين حكام رابطة الهواة المستوى الأول والمستوى الثاني والشبانꓽ رياض الحرزي – محمد علي السليني – منذر لطرش

لجنة تطوير الحكام وتقنية فيديو الحكم المساعد (فار)ꓽ محمد المؤدب – عبد العزيزالحمروني

لجنة تعيينات حكام الرابطة النسائية ꓽ منية البدوي

وأضافت الجامعة أنه تم عقد جلسة عمل خصصت للنظر في ملف التحكيم وخاصة اليات صرف مستحقات الحكام المتخلدة كما وقع التطرق الى مواضيع التكوين والرسكلة وظروف التمارين والسبل الكفيلة بالنهوض بقطاع التحكيم ضمانا لحسن سير المباريات ومصداقيتها.

وقد تعهدت هيئة التسوية بالخلاص التدريجي لمستحقات الحكام خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد وحرصا منها على تذليل الصعوبات ونظرا لما توليه من عناية الى قطاع التحكيم تعمل هيئة التسوية جاهدة لتوفير الأموال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما تعمل كذلك على التنسيق مع السلط التونسية والاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم لاقتناء المعدات التقنية وتركيز تقنية فيديو الحكم المساعد في أقرب الآجال.

وقد تولى رئيس هيئة التسوية كمال ايدير تقديم أهم ملامح خارطة العمل المستقبلية من أجل تطوير قطاع التحكيم داعيا أعضاء اللجنة الى مزيد مضاعفة الجهود من أجل إنجاح الموسم الرياضي والعمل المتفاني بكل حياد ومسؤولية.