تفكيك شبكة لترويج المخدرات وتنظيم عمليات “الحرقة” في هذه الولاية



أفادت الإدارة العامة للامن الوطني في بلاغ لها الخميس 10 أكتوبر 2024، بأن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تمكنت من تفكيك شبكة تنشط في ترويج ونقل المخدرات، وتنظيم الهجرة غير النظامية بجهة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، وإيقاف ثلاثة أشخاص من عناصرها وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات.

وأوضحت في ذات البلاغ أنه تم حجز 12 صفيحة من مخدر القنب الهندي و 165 قطعة من نفس المخدر معدة للترويج، الى جانب آلتي وزن الكترونيتين وآلات قص، ومحرك زورق و21 جمازة نجدة وإنقاذ بحرية، ودراجتين ناريتين من الحجم الكبير ودراجة نارية عادية، تستعمل في نقل وتوزيع المواد المخدرة، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 7 آلاف دينار.