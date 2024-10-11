الكاف: دخول أوّل وحدة خاصة لإنتاج الفسفاط التجاري مرحلة التجارب



عزّز النسيج الصناعي بولاية الكاف بدخول أوّل وحدة صناعية خاصّة لمعالجة وإنتاج الفسفاط الصناعي مرحلة إنجاز التجارب، وهي وحدة تابعة للشركة التونسية لمعالجة المعادن بالكاف، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة رئيس مدير عام الشركة توفيق المنصوري.

وقال المنصوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن « هذه الوحدة الصناعية التي تمثل أول مشروع خاص ينجزه أحد المستثمرين التونسيين في مجال الفسفاط وفي قطاع المناجم بصفة عامة، ستنطلق في الإنتاج الفعلي خلال الفترة القليلة القادمة، حيث التزمت الشركة بتزويد أحد الحرفاء الأجانب بشحنتين من الفسفاط التجاري تقدر كل واحدة منها بـ4 آلاف طنّ وذلك قبل موفى السنة الجارية.

وأشار إلى أن تقديرات إنتاج الشركة سنويا تناهز 250 ألف طنّ من الفسفاط التجاري، وهو ما سيسمح بدعم القطاع المنجمي في ولاية الكاف، وسيساهم في تكوين اطار ملائم لشركة سراورتان للفسفاط بالكاف حتى تبعث مشروعها بصفة جدية وفي أيسر الظروف، وفق تعبيره.