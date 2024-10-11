حريق بمخزن تبريد في نابل يلتهم 30 طنا من الشكولاطة..

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 100 من المسعفين وعمال الطوارئ في لبنان

صادم/ خلاف بين تلميذين على “انستغرام” كاد ينتهي بجريمة قتل..

هام/ تمديد آجال التصريح بالأجور ودفع المساهمات بعنوان الثلاثية الثالثة لـ2024

وُصفت بالـ”كابوس”.. مجـاعة “مرعبة” في السودان

2024/10/11 أخبار عربية, أهم الأخبار

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، من انعدام الأمن الغذائي في السودان الذي مزقته الحرب، ودعت الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، واصفة الوضع بأنه “كابوس”.
وأكدت كلير سان فيليبو، منسقة منظمة أطباء بلا حدود في نيروبي والعائدة من مخيمات اللاجئين في شرق تشاد إن “معدلات سوء التغذية مرعبة” في البلاد “التي تواجه واحدة من أكثر الأزمات المدمرة التي شهدها العالم منذ عقود”.
وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب منتصف أفريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبحسب المنظمة، فإن نحو 26 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، أو “ما يقرب من نصف السكان”.

سكاي نيوز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn