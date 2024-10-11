ما صحة الروايات بأن نصر الله على قيد الحياة؟.. شيخ لبناني شهير يحسم الجدل



تم مؤخرا تداول روايات تفيد بان زعيم حزب الله حسن نصر الله لا يزال على قيد الحياة، وذلك بعد ان اعلن الحزب استهاده، كما اكدت اسرائيل اغتياله في غارة استهدفته في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ومن جهته، استبعد رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام بلبنان خلدون عريمط في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2024، الروايات المتداولة، قائلا إن المكان الذي قصف فيه سوي بالأرض ولا يمكن أن يخرج منه حيا، وفق تعبيره.

وتابع خلدون عريمط أنه أكد في وقت سابق اغتيال حسن نصر الله في القصف الصهيوني الذي استهدفه يوم 27 سبتمبر المنقضي وأنه وضع في مكان معين ليتم تشييعه في وقت لاحق باعتبار أن الوضع الامني لا يسمح بتشيع جثمانه الان وفق تصريحه.