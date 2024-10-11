تزويد السوق بالحليب محور جلسة عمل بوزارة التجارة

مثلت المتابعة الدورية والمستمرة لتزويد السوق بمادة الحليب محور جلسة العمل التي انعقدت، مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.

وكان ذلك بحضور رئيسة الديوان وممثلين عن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومركزيات الحليب والغرفة الوطنية لمصنعي الحليب والمدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وثلة من إطارات وزارتي التجارة والفلاحة.

وأكد الوزير خلال هذه الجلسة حرص الوزارة على متابعة التزويد بمادة الحليب مع كل الأطراف المتدخلة نظرا لخصوصية هذه الفترة مضيفا أهمية مواصلة هذه المجهودات المشتركة من جهة وأخذ الاحتياطات الضرورية لتأمين تزويد السوق بهذه المادة الحساسة من جهة أخرى حتى يتمكن المستهلك من اقتناء حاجياته دون ضغوطات.

كما أشار الوزير إلى التشاور المستمر بين مصالح وزارتي التجارة والفلاحة في المسائل ذات الصلة لتوخي الاستباقية وأخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تزويد السوق بمادة الحليب بنسقه العادي والتدخل الحيني في كل جهات البلاد لتفادي أي اضطراب في التزويد.

وأفاد المهنيون من منتجين ومصنعين بأهمية إيلاء المزيد من الإحاطة بالفلاحين من خلال برمجة دوارات تكوين متجددة في منظومة الألبان لتعزيز قدراتهم في هذا المجال بالتعاون مع كل المتدخلين.