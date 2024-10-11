عاجل/ هيئة الانتخابات تعلن نهائيـا فوز قيس سعيّد بعهدة رئاسية ثانية

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال نقطة اعلامية اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2024، فوز رئيس الجمهورية قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية، بصفة نهائية.

وافاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، ان مجلس الهيئة قد اجتمع عشية ايوم الجمعة وصادق على قراره النهائي وذلك بعد انقضاء اجال الطعون دون تسجيل اي طعن في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التي انتظمت الاحد المنقضي 6 اكتوبر.

هذا واعلنت الهيئة حصول قيس سعيد على 90.69 بالمائة من الاصوات فيما تحصل العياشي زمال على 7.35 بالمائة من الاصوات، مقابل 1.97 بالمائة لزهير المغزاوي.

واشار بوعسكر الى ان القرار النهائي للهيئة سيتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما سيتمارسال نسختين منه لمجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والاقاليم، في انتظار آداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية امام المجلسين.