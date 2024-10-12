قيس سعيّد: لا مجال للتسامح مع هؤلاء..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة 11 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، كل من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وأثنى رئيس الجمهورية على المجهودات التي بذلتها قوات الأمن لتأمين الانتخابات سواء أثناء الحملة أو يوم الاقتراع.

وأكّد رئيس الجمهورية، مجددا، على ضرورة تكثيف العمل لتأمين المواطنين في كل مكان وفي كل وقت، إلى جانب مضاعفة المجهودات مع كل الجهات الأخرى داخل الدولة لتفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة منها تلك التي تتاجر بالمخدرات وبما يُسمّى بمسالك التوزيع، إذ لا مجال للتسامح مع هؤلاء، وتونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، والشعب التونسي الذي أبهر العالم يريد وطنا مُطهّرا من شبكات الفساد والمفسدين، حسب رئاسة الجمهورية.