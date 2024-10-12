عاجل/ وصفتها بالـ”فاشية”: هذه الدولة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل

أعلنت روزاريو موريلو نائب رئيس نيكاراغوا، الجمعة، أن بلادها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفة الحكومة الإسرائيلية بالفاشية التي ترتكب الإبادة الجماعية.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وكان مجلس النواب في نيكاراغوا قد أقر في وقت سابق، أول أمس الخميس، قرارا يطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

وفي فيفري الماضي، تقدمت نيكاراغوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها بحق إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.

وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراغوا تعدّ سلوك الاحتلال انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ويُعدّ هذا القرار رمزيًا وسياسيًا في الأساس، في ظل شبه انعدام التبادلات بين ماناغوا وإسرائيل التي لا سفير لها في ماناغوا.

وفي 28 مارس2017، أعادت نيكاراغوا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن قطعها أورتيغا عام 2010.

وكالات