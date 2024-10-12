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عاجل/ اصطدام شاحنة بحافلة تُقل 50 تلميذا في هذه الجهة

2024/10/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

جدّ صباح اليوم السبت، حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة بحافلة لنقل التلاميذ، وذلك بمفترق بوحمة اتجاه منطقة السرس من ولاية الكاف.
وأفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف، بأنه قد تم على الفور توجيه سيارتي إسعاف حماية مدنية وسيارة نجدة الطرقات و سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية بمكثر و سيارة اسعاف تابعة للطب الاستعجالي samu .
وأضافت أن الحافلة تقل حوالي 50 تلميذا، أصيب عدد منهم بحالات فزع وحالات اغماء، دون تسجيل إصابات خطيرة، حيث تم نقل 3 منهم إلى المستشفي المحلي بالسرس ( تلميذان بواسطة سيارة اسعاف حماية مدنية وتلميذ بواسطة سيارة اسعاف SAMU ).
وقد تولى فريق الانقاذ إزاحة الحافلة من الطريق العام لتسهيل حركة المرور.

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