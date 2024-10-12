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أب يرفض تسلّم جثة رضيعه والنيابة العمومية تتدخّل

2024/10/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، أمس الجمعة، بفتح بحث عدلي على إثر رفض مواطن أصيل معتمدية سيدي مخلوف تسلم جثة رضيع ادعى أنه ليس ابنه، وفق ما صرح به وكيل الجمهورية بالمحكمة فتحي البكوش لديوان أف أم.
وأفاد البكوش بأن المواطن قال إن زوجته أعلمته بانجابها أنثى بداية الأسبوع الحالي في حين أن الرضيع الذي توفي ذكر .
وأشار البكوش إلى أنه أمام تمسك المواطن برفض تسلم الجثة على اعتبار أنه ليس ابنه تم الإذن برفع عينات من الزوجين في انتظار صدور نتيجة التحليل.
من جهتها فتحت إدارة المستشفى الجامعي بمدنين بحثا اداريا للتأكد من أقوال المواطن وعائلته.

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