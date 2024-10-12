مجلس وزاري مضيق يتابع تنفيذ مشروع جواز السفر البيومتري



أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري السبت 12 أكتوبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تقدّم تنفيذ مشروع جواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي، والرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وممثلين عن وزارة الداخلية.

وأكّد السيد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية مشروع جواز السفر البيومتري بوصفه مشروعا وطنيا مجددا ومهيكلا يندرج في إطار تحقيق مقوّمات الانتقال الرقمي وضمان جودة الخدمات واستيفاء متطلّبات السلامة.

وأقرّ المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى مزيد إحكام قيادة وتنفيذ هذا المشروع وتوفير كل ممهّدات النجاح، خاصّة المتابعة والتقييم لمختلف مراحله، ووفقا للأهداف المحدّدة والاّجال المقرّرة في الغرض