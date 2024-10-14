فظيع/ يقتل زوجته “الصيدلانية” ويفر على متن سيارتها..

تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بطبرقة من حجز سيارة محل تفتيش ارتكب سائقها جريمة قتل ولاذ بالفرار على متنها.

وبعد عمل استعلامي و ارشادي موجه مع إجراء التحريات الميدانية اللازمة امكن للفرقة المذكورة تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة ببوش عين دراهم ليتبين و أنها على ملك صيدلانية أصيلة ولاية سيدي بوزيد و تقطن اين تعمل بحدائق قرطاج والتي تم قتلها من طرف زوجها وهو مفتش عنه من اجل القتل العمد لفائدة فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني والذي لاذ بالفرار بعد جريمة القتل باستعمال سيارة الضحية الى وجهة غير معلومة وجاري البحث عنه لإيقافه و اتخاذ ما يتعين في شأنه .